Florida-Missouri depth chart

Special to Gatorsports.com

The unofficial roster for tonight's Missouri at No. 9 Florida college football game. Out injured for Florida: OL Ethan White (knee) and DB Ethan Pouncey (hip, out for season); This season, Florida has released a list of players not available on game days prior to kickoff.

"We'll have some guys who can play," Florida coach Dan Mullen said this week when asked how many players would be available coming off the team's COVID-19 outbreak.

For Missouri, the Tigers are down to 64 scholarship players and not because of COVID-19.

FLORIDA (2-1)

DEPTH CHART

OFFENSE

QB

11-Kyle Trask

5-Emory Jones

2-Anthony Richardson

RB

20-Malik Davis

29-Dameon Pierce

24-Iverson Clement

6-Nay’Quan Wright

21-Lorenzo Lingard

WR (X)

15-Jacob Copeland

10-Justin Shorter

WR (Z)

8-Trevon Grimes

3-Xzavier Henderson

83-Rick Wells

WR (Y)

1-Kadarius Toney

14-Trent Whittemore

LT

72-Stone Forsythe

75-T.J. Moore

LG

76-Richard Gouraige

62-Griffin McDowell

C

61-Brett Heggie

65-Kingsley Eguakun

RG

51-Stewart Reese

78-Josh Braun

RT

56-Jean Delance

70-Michael Tarquin

TE

84-Kyle Pitts

88-Kemore Gamble

9-Keon Zipperer

DEFENSE

DE

1-Brenton Cox

10-Andrew Chatfield Jr.

NT

56-Tedarrell Slaton

55-Kyree Campbell

91-Marlon Dunlap Jr.

DT

17-Zachary Carter

9-Gervon Dexter

Buck

7-Jeremiah Moon OR

8-Kris Bogle

4-David Reese

MLB

51-Ventrell Miller

41-James Houston IV

34-Lacedrick Brunson

MLB

30-Amari Burney

11-Mohamoud Diabate

CB

3-Marco Wilson

23-Jaydon Hill

Star

12-C.J. McWilliams

2-Brad Stewart

16-Tre’Vez Johnson

CB

5-Kaiir Elam

25-Chester Kimbrough

S

6-Shawn Davis

22-Rashad Torrence II

S

13-Donovan Stiner

0-Trey Dean III

SPECIAL TEAMS

K

19-Evan McPherson

71-Chris Howard

P

86-Jacob Finn

26-Jeremy Crawshaw

KOR

1-Kadarius Toney

15-Jacob Copeland

PR

1-Kadarius Toney

15-Jacob Copeland

LS

48-Brett DioGuardi OR

40-Marco Ortiz

H

18-Jacob Finn

l2-Jeremy Crawshaw

MISSOURI (2-2)

OFFENSE

QB

3-Connor Bazelak

3-Shawn Robinson

RB

34-Larry Rountree III

1-Tyler Badie

WR-X

7-Damon Hazelton

31-Dionte Smith

WR-Y

6-Keke Chism

86-Tauskie Doe

SLOT

9-Jalen Knox

11-Barrett Bannister

TE

82-Daniel Parker Jr.

48-Niko Hea

LT

51-Zeke Powell

64-Bobby Lawrence

LG

72-Xavier Delgado

70-Dylan Spencer

C

55-Michael Maietti

69-Drake Heismeyer

RG

59-Case Cook

54-Luke Griffin

RT

79-Larry Borim

76-Javon Foster

DEFENSE

DE

0-Tre Williams

18-Trajan Jeffcoat

NT

90-Markell Utsey

6-Darius Robinson

DT

78-Kobie Whiteside

97-Akial Byers

DE

39-Chris Turner

99-Isaiah McGuire

WLB

32-Nick Bolton

33-Chad Bailey

MLB

11-Devin Nicholson

40-Cameron Wilkins

CB

8-Jarvis Ware

24-Ishamel Burdine

BS

9-Tyree Gillespie

4-Jalani Williams

FS

180Joshuah Bledsoe

4-Jalani Williams

SS

31-Martez Manuel

7-Stacy Brown

CB

2-Ennis Rakestraw Jr.

14-Adam Sparks

SPECIAL TEAMS

K

92-Harrison Mevis

90-Sean Koeting

P

19-Grant McKinnis

90-Sean Koeting

KR

1-Tyler Badie

28-Dawson Downing

PR

15-Kris Abrams-Draine

11-Barrett Bannister