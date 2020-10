No. 9 Florida vs. LSU depth chart

Special to Gatorsports.com

The unofficial depth chart for Saturday's 4 p.m. football game on ESPN between LSU Tigers (1-2) vs. No. 9 Florida Gators (2-1) at Ben Hill Griffin Stadium.

FLORIDA

OFFENSE

WR-X-No. 15 Copeland, Jacob RS SO, No. 89 Shorter, Justin RS SO/TR

WR-Y-No. 1 Toney, Kadarius SR, No. 80 Whittemore, Trent RS FR

WR-Z-No. 8Grimes, Trevon SR/TR, No. 3 Henderson, Xzavier FR

LT-No. 72 Forsythe, Stone RS SR, No. 75 Moore, T.J. RS JR

LG-No. 76 Gouraige, Richard RS SO, No. 62 McDowell, Griffin RS SO

C- No. 61 Heggie, Brett RS SR, No. 65 Eguakun, Kingsley RS FR

RG- No. 51 Reese, Stewart GR, No. 78 Braun, Josh FR

RT- No. 56 Delance, Jean RS SR, No. 70 Tarquin, Michael RS FR

TE-No. 84 Pitts, Kyle JR, No. 88 Gamble, Kemore RS JR, No. 9 Zipperer, Keon SO

QB-No. 11 Trask, Kyle RS SR, No. 5 Jones, Emory RS SO, No. 2 Richardson, Anthony FR

RB-No. 20 Davis, Malik RS JR, No. 27 Pierce, Dameon JR, No. 6 Wright, Nay'Quan RS FR

DEFENSE

DE-No. 1 Cox Jr., Brenton RS SO/TR, No. 10 Chatfield Jr., Andrew RS SO

NT-No. 56 Slaton, Tedarrell SR, No. 55 Campbell, Kyree SR, No. 91 Dunlap Jr., Marlon RS SR

DT-No. 17 Carter, Zachary RS JR, No. 9 Dexter, Gervon FR

BUCK-No. 7 Moon, Jeremiah RS SR, No. 8 Bogle, Khris SO, No. 4 Reese, David RS SO

LB-No. 30 Burney, Amari JR, No. 11 Diabate, Mohamoud SO

LB-No. 51 Miller, Ventrell RS JR, No. 41 Houston IV, James RS JR

STAR-No. 3 Wilson, Marco RS JR, No. 2 Stewart Jr., Brad SR

LCB-No. 23 Hill, Jaydon SO, No. 12 McWilliams, C.J. RS SR

FS-No. 6 Davis, Shawn SR, No. 22 Torrence II, Rashad FR

SS-No. 13 Stiner, Donovan SR, No. 00 Dean III, Trey JR

RCB-No. 5 Elam, Kaiir SO, No. 25 Kimbrough, Chester SO

SPECIAL TEAMS

PT-No. 18 Finn, Jacob RS SR, No. 26 Crawshaw, Jeremy FR

PK-No. 19 McPherson, Evan JR, No. 71 Howard, Chris RS JR

LS-No. 48 DioGuardi, Brett RS SR, No. 45 Ortiz, Marco RS SO

H-No. 18 Finn, Jacob RS SR, No. 26 Crawshaw, Jeremy FR

PR-No. 1 Toney, Kadarius SR, No. 15 Copeland, Jacob RS SO

KR-No. 1 Toney, Kadarius SR, No. 15 Copeland, Jacob RS SO

KO-No. 19 McPherson, Evan JR, No. 71 Howard, Chris RS JR

LSU

OFFENSE

WR-No. 1 Boutte, Kayshon FR, No. 13 Kirklin, Jontre SR

WR-No. 6 Marshall Jr., Terrace JR, No.5 Moore, Koy FR, No.10 Jenkins, Jaray RS SO

WR-No.17 McMath, Racey SR, No. 33 Palmer, Trey SO

LT-No.51 Rosenthal, Dare RS SO, No.61 Wire, Cameron RS SO, No. 71 Hill, Xavier FR

LG-No. 70 Ingram, Ed JR, No. 77 Martinez, Marlon FR, No. 78 Perry, Thomas RS FR

C-No. 56 Shanahan, Liam GR, No. 69 Turner, Charles RS FR

RG-No. 57 Hines, Chasen JR, No. 75 Bradford, Anthony RS FR, No. 58 Thomas, Kardell RS FR

RT-No.76 Deculus, Austin SR, No. 61 Wire, Cameron RS SO, No. 74 Dumervil, Marcus FR

TE-No. 2 Gilbert, Arik FR, No.44 Carter, Tory SR, No. 87 Taylor, Kole FR, No. 85 Storz, Nick RS SO

QB-No.15 Brennan, Myles RS JR, No. 11 Finley, TJ FR, No. 14 Johnson, Max FR

RB-No. 18 Curry, Chris RS SO, No. 3 Davis-Price, Tyrion SO, No.4 Emery Jr., John SO, No. 8 Bradford, Tre FR

DEFENSE

DE-No. 11 Gaye, Ali JR/TR, No. 49 Moore, Travez RS SR/TR, No. 55 Cherry, Jarell RS SO

DT-No. 62 Ika, Siaki SO, No. 53 Fonua, Soni RS JR/TR, No. 92 Farrell Jr., Neil SR, No. 90 Guillory, Jacobian FR

DT-No. 97 Logan, Glen RS SR, No. 94 Evans, Joseph RS FR, No. 92 Farrell Jr., Neil SR, No. 99 Roy, Jaquelin FR

DE-No.3 Anthony, Andre RS SR, No. 8 Ojulari, BJ FR, No. 39 Webb, Phillip FR, No.59 Little, Desmond RS FR

LB-No. 23 Baskerville, Micah JR, No. 43 Thornton, Ray RS SR, No. 34 Sampah, Antoine FR

LB-1No. 8Clark, Damone JR, No. 10 White, Josh FR

LB-No. 19 Cox, Jabril GR, No. 6 Lee, Devonta SO, No. 58 Small, Jared RS JR

CB-No. 24 Stingley Jr., Derek SO, No.5 Ward, Jay SO, No. 26 Evans, Darren GR, No. 2 McGlothern, Dwight FR

S-No. 4 Harris Jr., Todd RS JR, No. 14 Hampton Jr., Maurice SO, No. 21 Toles, Jordan FR

FS-No. 7 Stevens, JaCoby SR, No. 31 Lewis, Cameron RS SR

CB-No. 25 Flott, Cordale SO, No. 1 Ricks, Eli FR, No. 29 Jones, Raydarious RS FR

SPECIAL TEAMS

PT-No. 38 Von Rosenberg, Zach RS SR, No. 32 Atkins, Avery JR

PK-No. 36 York, Cade SO, No. 43 Stafford, Preston SO

LS-No. 48 Skinner, Quentin RS FR, No. 47 Peterson, Max FR

H-No. 38 Von Rosenberg, Zach RS SR

PR-No. 24 Stingley Jr., Derek SO

KR-No.4 Emery Jr., John SO, No. 33 Palmer, Trey SO

KO-No. 32 Atkins, Avery JR, No. 36 York, Cade SO