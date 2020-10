Florida vs. Texas A&M depth chart

Special to Gatorsports.com

The unofficial depth chart for Saturday's noon game on ESPN between No. 3 Florida Gators (2-0) at No. 20 Texas A&M Aggies (1-1).

FLORIDA

Offense

QUARTERBACK: No. 11 Kyle Trask (R-Sr.), No. 5 Emory Jones (R-So.), No. 2 Anthony Richardson (Fr.)

RUNNING BACK: No. 20 Malik Davis (R-Jr.) -OR- No. 27 Dameon Piece (Jr.), No. 6 Nay-Quan Wright (R-Fr.)

WIDE RECEIVER (X): No. 8 Trevon Grimes (Sr.), No. 3 Xzavier Henderson (Fr.)

WIDE RECEIVER (Y): No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 14 Trent Whittemore (R-Fr.)

WIDE RECEIVER (Z): No. 15 Jacob Copeland (R-So.), No. 89 Justin Shorter (R-So.)

TIGHT END: No. 84 Kyle Pitts (Jr.), No. 88 Kemore Gamble (R-Jr.) -OR- No. 9 Keon Zipperer (So.)

LEFT TACKLE: No. 72 Stone Forsythe (R-Sr.), No. 75 T.J. Moore (R-Jr.)

LEFT GUARD: No. 76 Richard Gouraige (R-So.), No. 62 Griffin McDowell (R-So.)

CENTER: No. 61 Brett Hegge (R-Sr.), No. 65 Kingsley Eguakaun (R-Jr.)

RIGHT GUARD: No. 51 Stewart Reese (R-Sr.), No. 78 Josh Braun (Fr.)

RIGHT TACKLE: No. 56 Jean Delance (R-Sr.), No. 70 Michael Tarquin (R-Fr.)

Defense

DEFENSIVE TACKLE: No. 17 Zachary Carter (R-Jr.), No. 9 Gervon Dexter (Fr.)

NOSE TACKLE: No. 56 Tedarrell Slaton (Sr.), No. 55 Kyree Campbell (Sr.), -OR- No. 91 Marlon Dunlap Jr. (R-Sr.)

DEFENSIVE END: No. 1 Brenton Cox Jr. (R-So.), No. 10 Andrew Chatfield (R-So.)

BUCK: No. 7 Jeremiah Moon (R-Sr.), -OR- No. 8 Khris Bogle (So.), No. 4 David Reese (R-So.)

MIDDLE LINEBACKER: No. 51 Ventrell Miller (R-Jr.), No. 41 James Houston IV (R-Jr.)

OUTSIDE LINEBACKER: No. 30 Amari Burney (Jr.), No. 11 Mohamoud Diabate (So.)

CORNERBACK: No. 23 Jaydon Hill (So.), No. 12 C.J. McWilliams (R-Sr.)

STAR: No. 3 Marco Wilson (R-Jr.), No. 2 Brad Stewart (Sr.)

CORNERBACK: No. 5 Kaiir Elam (So.), No. 25 Chester Kimbrough (So.)

FREE SAFETY: No. 6 Shawn Davis (Sr.), No. 22 Rashad Torrence II (Fr.)

STRONG SAFETY: No. 13 Donovan Stiner (Sr.), No. 0 Trey Dean III (Jr.)

KICKER: No. 19 Evan McPherson (Jr.), No. 71 Chris Howard (R-Jr.)

PUNTER: No. 18 Jacob Finn (R-Fr.), No. 26 Jeremy Crawshaw (Fr.)

LONG SNAPPER: No. 48 Brett DioGuardi (R-Sr.), -OR- No. 40 Marco Ortiz (R-So.)

HOLDER: No. 18 Jacob Finn (R-Fr.), No. 26 Jeremy Crawshaw (Fr.)

KICK RETURNER: No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 15 Jacob Copeland (R-So.)

PUNT RETURNER: No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 15 Jacob Copeland (R-So.)

TEXAS A&M

Offense

WR: No. 18 Kam Brown FR or No.2 Chase Lane FR, No. 7 Muhsin Muhammad III FR, No.3 Devin Price FR

LT: No. 65 Dan Moore SR, No. 76 Chris Morris FR

LG: No. 55 Kenyon Green SO, No.70 Josh Bankhead FR

C: No. 77 Ryan McCollum SR, No. 75 Luke Matthews SO, No.52 Smart Chibuzo FR

RG: No.73 Jared Hocker SR, No.64 Layden Robinson FR, No.74 Akinola Ogunbiyi FR

RT: No.54 Carson Green SR, No.53 Blake Trainor FR

TE: No.85 Jalen Wydermyer SO, Ryan Renick, or No. 42 Max Wright SO, or No.8 Connor Blumrick JR

WR: No. 5 Jalen Preston SO, No. 1 Demond Demas FR

WR: No. 81 Caleb Chapman SO, No. 9 Hezekiah Jones JR, No. 83 Kenyon Jackson FR, No. 4 Dylan Wright FR

QB: No. 11 Kellen Mond SR, No. 10 Zach Calzada FR, No.13 Haynes King FR

FB: No. 43 Cagan Baldree SR

RB: No. 28 Isaiah Spiller SO, No. 0 Ainias Smith SO, No. 6 Devon Achane FR, No. 24 Earnest Crownover JR, No. 34 Darvon Hubbard FR, No. 25 Deondre Jackson FR

Defense

DE: No. 3 Tyree Johnson JR, No. 8 DeMarvin Leal SO, No. 15 Jeremiah Martin JR, No. 41 RJ Orebo FR, No.10 Fadil Diggs FR, No. 18 Donell Harris FR

DT: No. 92 Jayden Peevy SR, No. 6 Derick Hunter FR, or No. 34 Isaiah Raikes FR

DT: No. 5 Bobby Brown JR, No. 35 McKinnley Jackson FR, No. 97 Dallas Walker FR

DE: Micheal Clemons, No. 8 DeMarvin Leal SO, No. 46 Braedon Mowry FR

WLB: No. 33 Aaron Hansford SR, No. 45 Edgerrin Cooper FR, No. 29 Antonio Doyle FR, or No. 20 Ikenna Okeke SR

MLB: No. 1 Buddy Johnson SR, No. 12 Braden White SR, No. 24 Chris Russell SO, No. 32 Andre White SO, No. 23 Tarian Lee FR

CB: No. 0 Myles Jones SR, No. 16 Brian George JR

CB: No. 17 Jaylon Jones FR, No. 11 Travon Fuller SR

SF: No. 9 Leon O'Neal JR, No. 14 Keldrick Carper SR, No. 27 Antonio Johnson FR

SF: No. 26 Demani Richardson SO, No. 13 Brian Williams SO

NICK: No. 4 Erick Young SO, No. 7 Devin Morris JR, No. 21 Joshuah Moten FR

Special Teams

K: No. 47 Seth Small JR, No.36 Caden Davis FR

P: No. 95 Nik Constantinou FR

SNAP: Connor Choate, Jake Pagel

PR: No. 0 Ainias Smith SO

KR: No. 5 Jalen Preston SO, No. 2 Chase Lane FR