Florida's depth chart vs. South Carolina

Gator Sports

No. 3 Florida (1-0) vs. South Carolina (0-1), noon Saturday, Steve Spurrier-Florida Field at Ben Hill Griffin Stadium, ESPN.

QUARTERBACK: No. 11 Kyle Trask (R-Sr.), No. 5 Emory Jones (R-So.), No. 2 Anthony Richardson (Fr.)

RUNNING BACK: No. 20 Malik Davis (R-Jr.) -OR- No. 27 Dameon Piece (Jr.), No. 6 Nay-Quan Wright (R-Fr.)

WIDE RECEIVER (X): No. 8 Trevon Grimes (Sr.), No. 3 Xzavier Henderson (Fr.)

WIDE RECEIVER (Y): No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 14 Trent Whittemore (R-Fr.)

WIDE RECEIVER (Z): No. 15 Jacob Copeland (R-So.), No. 89 Justin Shorter (R-So.)

TIGHT END: No. 84 Kyle Pitts (Jr.), No. 88 Kemore Gamble (R-Jr.) -OR- No. 9 Keon Zipperer (So.)

LEFT TACKLE: No. 72 Stone Forsythe (R-Sr.), No. 75 T.J. Moore (R-Jr.)

LEFT GUARD: No. 76 Richard Gouraige (R-So.), No. 62 Griffin McDowell (R-So.)

CENTER: No. 61 Brett Hegge (R-Sr.), No. 65 Kingsley Eguakaun (R-Jr.)

RIGHT GUARD: No. 51 Stewart Reese (R-Sr.), No. 78 Josh Braun (Fr.)

RIGHT TACKLE: No. 56 Jean Delance (R-Sr.), No. 70 Michael Tarquin (R-Fr.)

DEFENSIVE TACKLE: No. 17 Zachary Carter (R-Jr.), No. 9 Gervon Dexter (Fr.)

NOSE TACKLE: No. 56 Tedarrell Slaton (Sr.), No. 55 Kyree Campbell (Sr.) -OR-

No. 91 Marlon Dunlap Jr. (R-Sr.)

DEFENSIVE END: No. 1 Brenton Cox Jr. (R-So.), No. 10 Andrew Chatfield (R-So.)

BUCK: No. 7 Jeremiah Moon (R-Sr.) -OR- No. 8 Khris Bogle (So.), No. 4 David Reese (R-So.)

MIDDLE LINEBACKER: No. 51 Ventrell Miller (R-Jr.), No. 41 James Houston IV (R-Jr.)

OUTSIDE LINEBACKER: No. 30 Amari Burney (Jr.), No. 11 Mohamoud Diabate (So.)

CORNERBACK: No. 3 Marco Wilson (R-Jr.), No. 23 Jaydon Hill (So.)

STAR: No. 12 C.J. McWilliams (R-Sr.), No. 2 Brad Stewart (Sr.)

CORNERBACK: No. 5 Kaiir Elam (So.), No. 25 Chester Kimbrough (So.)

FREE SAFETY: No. 6 Shawn Davis (Sr.), No. 22 Rashad Torrence II (Fr.)

STRONG SAFETY: No. 13 Donovan Stiner (Sr.), No. 0 Trey Dean III (Jr.)

KICKER: No. 19 Evan McPherson (Jr.), No. 71 Chris Howard (R-Jr.)

PUNTER: No. 18 Jacob Finn (R-Fr.), No. 26 Jeremy Crawshaw (Fr.)

LONG SNAPPER: No. 48 Brett DioGuardi (R-Sr.) -OR- No. 40 Marco Ortiz (R-So.)

HOLDER: No. 18 Jacob Finn (R-Fr.), No. 26 Jeremy Crawshaw (Fr.)

KICK RETURNER: No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 15 Jacob Copeland (R-So.)

PUNT RETURNER: No. 1 Kadarius Toney (Sr.), No. 15 Jacob Copeland (R-So.)